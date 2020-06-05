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В Мехико протестующие забросали камнями Посольство США — видео

А в Гвадалахаре демонстранты подожгли полицейского.

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Видео © Twitter / Alex Salvi / Joaquín López-Dóriga

В Мексике демонстрации в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде переросли в массовые беспорядки и грабежи. Против митингующих были брошены силы полиции, произошли серьёзные стычки.

Акция началась возле Посольства США. Участники разложили на земле листы с именами ста американцев, погибших от жестокости полиции. Позже там собрались молодые люди в капюшонах — участники движения анархистов. Как сообщает газета La Jornada, радикально настроенные мужчины начали бить по забору палками и бросать в него камни. Также они бросили за ограждение дипмиссии несколько коктейлей Молотова и разрисовали его граффити.

Кроме того, демонстранты разгромили несколько офисов и банков, а также разбили витрины на проспекте Пасео-де-ла-Реформа, где расположено множество деловых зданий. Вандалы не встретили никакого противодействия со стороны полиции. Местные СМИ отмечают, что в районе, где происходят беспорядки, сотрудников правоохранительных органов совсем не видно. Сведений о пострадавших также не поступало.

В Гвадалахаре (штат Халиско) произошли столкновения на акции в память о рабочем Джованни Лопесе, который скончался после задержания полицией в начале мая за то, что он не носил маску во время пандемии коронавируса. Демонстранты столкнулись с полицейскими, облили одного из них горючей смесью и подожгли.

Губернатор штата Энрике Альфаро заверил в ходе пресс-конференции, что сделает всё возможное, чтобы найти человека, ответственного за это нападение, квалифицированное как попытка убийства. Полицейский получил ожоги и был госпитализирован.

Альфаро подчеркнул, что власти ожидали мирных шествий и не одобряют происходящего. В ходе протестов полиция задержала 27 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Губернатор добавил, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий, пытаясь сдержать натиск протестующих в здания правительства.

Волна протестов охватила не только Миннеаполис, в котором произошло убийство Джорджа Флойда, но также и другие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Было ранено более ста полицейских, не менее 11 человек погибли. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне, Афинах, нескольких городах Канады.

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