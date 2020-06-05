В Мехико протестующие забросали камнями Посольство США — видео

В Мексике демонстрации в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде переросли в массовые беспорядки и грабежи. Против митингующих были брошены силы полиции, произошли серьёзные стычки.

Акция началась возле Посольства США. Участники разложили на земле листы с именами ста американцев, погибших от жестокости полиции. Позже там собрались молодые люди в капюшонах — участники движения анархистов. Как сообщает газета La Jornada, радикально настроенные мужчины начали бить по забору палками и бросать в него камни. Также они бросили за ограждение дипмиссии несколько коктейлей Молотова и разрисовали его граффити.

Кроме того, демонстранты разгромили несколько офисов и банков, а также разбили витрины на проспекте Пасео-де-ла-Реформа, где расположено множество деловых зданий. Вандалы не встретили никакого противодействия со стороны полиции. Местные СМИ отмечают, что в районе, где происходят беспорядки, сотрудников правоохранительных органов совсем не видно. Сведений о пострадавших также не поступало.

Another BLM action in front of the US Embassy in Mexico, this protest unlike others explicitly anti fascist. The embassy has walled up—the fences that usually surround it are replaced with metal walls. pic.twitter.com/j9pImka5lQ — Madeleine Wattenbarger (@madeleinewhat) June 5, 2020

В Гвадалахаре (штат Халиско) произошли столкновения на акции в память о рабочем Джованни Лопесе, который скончался после задержания полицией в начале мая за то, что он не носил маску во время пандемии коронавируса. Демонстранты столкнулись с полицейскими, облили одного из них горючей смесью и подожгли.

Губернатор штата Энрике Альфаро заверил в ходе пресс-конференции, что сделает всё возможное, чтобы найти человека, ответственного за это нападение, квалифицированное как попытка убийства. Полицейский получил ожоги и был госпитализирован.

Альфаро подчеркнул, что власти ожидали мирных шествий и не одобряют происходящего. В ходе протестов полиция задержала 27 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Губернатор добавил, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий, пытаясь сдержать натиск протестующих в здания правительства.