Трюдо преклонил колено на митинге в память о погибшем Джордже Флойде — видео

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел на митинг против расовой дискриминации и жестокости полиции в центре Оттавы. Он преклонил колено в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде, видео было опубликовано в "Твиттере".

По сообщениям CBC, в шествии участвуют несколько тысяч человек. Демонстранты ведут себя мирно, скандируют "Я не могу дышать" и держат плакаты с лозунгами. Организаторы раздали участникам защитные маски и бутылки с водой.

Спустя час после начала акции к митингующим присоединился Трюдо. В чёрной тканевой маске он прибыл на Парламентский холм вместе с охранниками. В какой-то момент премьер-министр встал на колени в знак солидарности с демонстрантами.

Трюдо хлопнул в ладоши и кивнул головой, когда оратор сказал, что каждый должен выбрать, будет ли он "расистом или антирасистом". Некоторые из толпы призвали канадского премьера противостоять президенту США Дональду Трампу.

Шествия 5 июня также состоялись в Ванкувере, Монктоне и Реджайне. На крупный митинг вышли и жители Торонто, они в том числе почтили память темнокожей девушки Бреонны Тейлор, которая была застрелена полицией американского штата Кентукки в собственном доме 13 марта 2020 года. Сегодня ей исполнилось бы 27 лет.