Захарова сообщила о росте числа россиян, желающих вернуться на родину из США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об увеличении числа россиян, которые хотят вернуться на родину из США.

— Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: "Дайте ещё борт". И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять, — приводит слова Захаровой "Парламентская газета".

В первую очередь это связано с массовыми протестами в Америке, которые не прекращаются уже более десяти дней. Кроме того, дипломат указала на непростую эпидемиологическую обстановку в США, но в остальном, по её словам, всё было в норме.

— И вдруг такая ситуация — протесты и мародёрство, и сразу появился совершенно новый вывозной компонент, — добавила представитель МИД.

Захарова уточнила, что США ещё две недели назад не были самой горячей точкой для вывоза россиян. В основном соотечественников вывозили из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.