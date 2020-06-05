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Захарова сообщила о росте числа россиян, желающих вернуться на родину из США

В Штатах уже более десяти дней продолжаются массовые протесты.

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Фото © Pixabay

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об увеличении числа россиян, которые хотят вернуться на родину из США.

Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: "Дайте ещё борт". И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять, — приводит слова Захаровой "Парламентская газета".

В первую очередь это связано с массовыми протестами в Америке, которые не прекращаются уже более десяти дней. Кроме того, дипломат указала на непростую эпидемиологическую обстановку в США, но в остальном, по её словам, всё было в норме.

И вдруг такая ситуация — протесты и мародёрство, и сразу появился совершенно новый вывозной компонент, — добавила представитель МИД.

Захарова уточнила, что США ещё две недели назад не были самой горячей точкой для вывоза россиян. В основном соотечественников вывозили из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Напомним, протесты в США начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Сейчас беспорядки продолжаются во многих городах страны, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке, нередко переходя в столкновения с полицией. В ходе акций уже пострадало более ста сотрудников правоохранительных органов.

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