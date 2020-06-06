Нацгвардия увеличивает своё присутствие в городах США — видео

Национальная гвардия увеличивает своё присутствие в городах США из-за непрекращающихся массовых протестов. Об этом сообщает CNN.

Количество военнослужащих увеличилось до 41,5 тысячи человек. По данным на 4 июня, в 32 штатах и округе Колумбия их насчитывалось 32 400 человек.

В столице США находится 5100 солдат, причём 3900 из них прибыли из других штатов.