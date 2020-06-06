Нацгвардия увеличивает своё присутствие в городах США — видео

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Национальная гвардия увеличивает своё присутствие в городах США из-за непрекращающихся массовых протестов. Об этом сообщает CNN.
Количество военнослужащих увеличилось до 41,5 тысячи человек. По данным на 4 июня, в 32 штатах и округе Колумбия их насчитывалось 32 400 человек.
В столице США находится 5100 солдат, причём 3900 из них прибыли из других штатов.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, акции протеста по всей стране начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Массовые беспорядки продолжаются уже десятые сутки. При этом жертвами считаются не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли даже за пределами страны — в Канаде, Лондоне, Афинах и Вене.