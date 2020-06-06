"Налетай! Торопись! Покупай!.. Отсидись!" На Украине решили распродать тюрьмы

Министерство юстиции Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект, который позволит распродавать законсервированные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой пенитенциарной инфраструктуры. Заявление министра юстиции Дениса Малюськи опубликовано на сайте ведомства.

Он отметил, что в настоящее время на Украине есть 27 простаивающих исправительных учреждений, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Планируется закрыть ещё девять. Кроме того, за последние три года количество заключённых сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тысяч человек.

— Налетай! Торопись! Покупай!.. Отсидись! Напомню: в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы — платные камеры, частные СИЗО и распродажи тюрем, — прокомментировал министр инициативу в "Фейсбуке".

Малюська добавил, что благодаря продаже неиспользуемых тюрем, которых на Украине в избытке, Минюст получит возможность вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзону, повысить стандарты содержания заключённых и соблюдение их прав, а также уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию необходимости в постоянных ремонтах.

По словам министра, покупателей заинтересуют скорее не сами старые здания, а ценная земля, на которой они расположены.