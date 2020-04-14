Число заключённых в России уменьшилось на 40 тысяч

Это связано с тем, что государство стремится ограничивать свободу только в крайних случаях, считает Москалькова.

Число заключённых в России сократилось на 40 тысяч в 2019 году по сравнению с позапрошлым годом, такие данные сообщила в своём ежегодном докладе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, его опубликовала "Российская газета".

В 2018 году число отбывающих наказание составляло 563,2 тысячи граждан, а в минувшем — 523,9 тысячи.

Уменьшение числа заключённых, по мнению Москальковой, связано с тем, что государство стремится применять наказание в виде лишения свободы в крайних случаях — как самую суровую меру.

В докладе отмечается, что гуманизация представляется позитивным явлением, омбудсмен выразила надежду, что такая тенденция сохранится и дальше.