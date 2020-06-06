В Сочи 6 июня откроются первые двадцать городских пляжей

Первые 20 городских пляжей Сочи откроются уже 6 июня. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

— Все остальные пляжи — как принадлежащие санаториям, так и муниципальные — планируется открыть в течение недели, — приводятся её слова на сайте администрации.

Батяйкина уточнила, что арендаторам или собственникам выпишут предписание с учётом карантинных мероприятий, только при их соблюдении Роспотребнадзор будет давать разрешение на работу.

Для посетителей необходимо будет установить зонирование для соблюдения санитарной дистанции, добавила директор департамента.