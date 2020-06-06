В Сочи 6 июня откроются первые двадцать городских пляжей

Первые 20 городских пляжей Сочи откроются уже 6 июня. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.
— Все остальные пляжи — как принадлежащие санаториям, так и муниципальные — планируется открыть в течение недели, — приводятся её слова на сайте администрации.
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Батяйкина уточнила, что арендаторам или собственникам выпишут предписание с учётом карантинных мероприятий, только при их соблюдении Роспотребнадзор будет давать разрешение на работу.
Для посетителей необходимо будет установить зонирование для соблюдения санитарной дистанции, добавила директор департамента.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, нужно ли будет носить маски на пляже.