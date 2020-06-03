В Ростуризме уточнили сроки открытия пляжей на юге России

Общественные и приотельные пляжи Крыма и Краснодарского края могут начать принимать отдыхающих в течение ближайших двух недель. Такое мнение высказала начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Пока что работать разрешено только тем зонам отдыха, которые находятся при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Решение об открытии пляжей сейчас принимают власти субъектов, при этом они учитывают эпидемиологическую обстановку в регионе.

— Ожидается, что в ближайшие две недели все пляжи начнут по своим правилам работать. Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем — это вопрос контроля, — приводит её слова ТАСС.

Начальник управления Ростуризма пояснила, что в последнее время люди всё чаще выбираются на дикие пляжи из-за закрытия курортов. Это тоже является одним из факторов, из-за которых встал вопрос о запуске большего числа организованных зон отдыха.