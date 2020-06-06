Адвокат рассказал, кто может претендовать на наследство Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что на долю наследства умершего накануне актёра Михаила Кокшенова может претендовать его дочь Алевтина, даже если её имя не прописано в завещании.

— Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может претендовать [дочь], — цитирует Жорина портал Teleprogramma.pro.

Юрист уточнил, что по закону некоторые родственники получают так называемую обязательную долю.

Также на имущество народного артиста России, по словам Жорина, может рассчитывать его вдова Наталья. А вот её дочери претендентками не являются, так как не зарегистрированы в качестве наследниц.

Отмечается, что в наследство Кокшенова входят квартира возле "Мосфильма", примерная стоимость которой составляет 70 миллионов рублей, и загородные апартаменты стоимостью 50 миллионов рублей.