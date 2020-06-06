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Учёные предложили лечить коронавирус препаратом от изжоги

Пока специалисты не могут подтвердить его клиническую эффективность, так как данных эксперимента недостаточно.

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Фото © Pixabay

Группа учёных пришла к выводу, что препарат "Фамотидин", используемый при изжоге, помогает при лечении коронавируса у больных, которым не требуется срочная медицинская помощь и стационарное лечение, результаты исследований опубликованы в журнале Gut.

Добровольцами в эксперименте стали 10 пациентов с CoViD-19, они принимали лекарство в дозировке 80 мг три раза в день на протяжении 11 суток и оценивали улучшение пяти показателей: кашля, одышки, усталости, головной боли, потери вкуса и обоняния.

В течение первых 24 часов состояние испытуемых существенно облегчилось, все говорили о значительном улучшении. При этом учёные не могут подтвердить клиническую эффективность препарата, поскольку данных эксперимента пока недостаточно.

Ранее Минздрав расширил перечень препаратов для лечения коронавируса.

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