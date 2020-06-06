Минюст РФ признал обоснованными меры, введённые из-за коронавируса

Министерство юстиции РФ провело исследование противоэпидемических мер, которые были введены в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и признало их обоснованными.

— Меры приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и, безусловно, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении пресс-службы Минюста.

Также отмечается, что все меры носят временный характер. Они постоянно пересматриваются исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Целью их введения является защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь, отметили в Минюсте.

Кроме того, исследование показало, что комплекс мер в нашей стране соответствовал мировому опыту борьбы с инфекцией.