Майкл Джордан и его бренд направят сто миллионов долларов на борьбу с расизмом

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и его именной бренд направят сто миллионов долларов организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства и социальной справедливости.

— Бренд Jordan — это мы, чёрное сообщество. Бренд Jordan — это больше, чем один человек. Это всегда была семья. Мы представляем гордую семью, которая преодолевала препятствия, сражалась с дискриминацией по всему миру и которая работает каждый день, чтобы стереть пятно расизма и урон от несправедливости, — сказано в заявлении, опубликованном в "Твиттере" менеджера Джордана Эсти Портной.

Данная сумма будет выплачиваться в течение десяти лет — по десять миллионов долларов ежегодно.

В компании отметили, что, несмотря на перемены вокруг, "худшее остаётся неизменным". Баскетболист и его сторонники продолжат оказывать поддержку темнокожим людям, пока расизм не будет побеждён.