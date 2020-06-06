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ВВС Британии сопроводили три российских самолёта над Балтикой

Прибалтийские государства не имеют самолётов, пригодных для патрулирования, поэтому программу НАТО выполняют британские и испанские военно-воздушные силы.

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Фото © Raf.mod.uk

Британские истребители Typhoon подняли в воздух с авиабазы в литовском Шяуляе для сопровождения военных российских самолётов в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС Великобритании.

Отмечается, что Typhoon сопровождали самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20 и два истребителя Су-27. По словам пресс-службы британских ВВС, это второй случай сопровождения российских самолётов в Прибалтике за неделю.

Балтийские государства не имеют в наличии самолётов, пригодных для патрулирования. С 1 мая программу NATO Baltic Air Policing выполняют ВВС Великобритании и Испании, сменившие на этой позиции бельгийские истребители.

Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили бомбардировщики США над Чёрным и Балтийским морями.

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