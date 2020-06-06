В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать качественную черешню

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что приобретать черешню нужно в местах, где регулярно проводится контроль её качества. Об этом сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что хорошая ягода имеет чистую, гладкую кожицу без вмятин и трещин. Отсутствие отблеска и матовая поверхность — свидетельства того, что черешню сорвали давно.

Мякоть правильной ягоды имеет плотную и упругую консистенцию. Мягкость черешни говорит о её перезрелости или о том, что она начала портиться. Кроме того, на ягоде обязательно должна присутствовать ножка, без которой велик риск попадания грязи внутрь.

Вкус черешни зависит от сорта и окраски. Жёлтая и розовая имеют водянистый и не ярко выраженный вкус, а вот темноокрашенные ягоды отличаются сладостью.

Покупать черешню лучше всего в разгар сезона — с конца июня по середину июля, в этот период она особо полезна. Ягоды содержат в себе витамины A и С, железо, клетчатку, фосфор, калий и магний. Кроме того, её плоды низкокалорийны и особо полезны для людей с артериальной гипертензией, анемией и запорами.

Промывать ягоды нужно под холодной проточной водой с использованием дуршлага. Хранить их следует в холодильнике в бумажном пакете или любой пластиковой ёмкости.