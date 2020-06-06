Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей", если она не прекратит "сражаться" с Нацгвардией

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриел Баузер некомпетентной и заявил, что если она продолжит "сражаться" с Нацгвардией, то в город введут "группу других людей".

The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser, who’s budget is totally out of control and is constantly coming back to us for “handouts”, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

— Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриел Баузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно обращается к нам за "подачками", теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей, — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Трамп добавил, что если Баузер не будет хорошо относиться "к этим мужчинам и женщинам" из Нацгвардии, то в город будут введены другие мужчины и женщины. Президент не уточнил, кого именно он имеет в виду.