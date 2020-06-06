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Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей", если она не прекратит "сражаться" с Нацгвардией

Американский лидер не уточнил, о каких именно лицах идёт речь.

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Фото © Flickr / Michael Vadon

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриел Баузер некомпетентной и заявил, что если она продолжит "сражаться" с Нацгвардией, то в город введут "группу других людей".

Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриел Баузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно обращается к нам за "подачками", теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей, написал глава Белого дома в "Твиттере".

Трамп добавил, что если Баузер не будет хорошо относиться "к этим мужчинам и женщинам" из Нацгвардии, то в город будут введены другие мужчины и женщины. Президент не уточнил, кого именно он имеет в виду.

Напомним, протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. В выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на запрет выходить на улицу.

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