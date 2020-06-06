Президент США Дональд Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриел Баузер некомпетентной и заявил, что если она продолжит "сражаться" с Нацгвардией, то в город введут "группу других людей".
The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser, who’s budget is totally out of control and is constantly coming back to us for “handouts”, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020
— Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриел Баузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно обращается к нам за "подачками", теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей, — написал глава Белого дома в "Твиттере".
Трамп добавил, что если Баузер не будет хорошо относиться "к этим мужчинам и женщинам" из Нацгвардии, то в город будут введены другие мужчины и женщины. Президент не уточнил, кого именно он имеет в виду.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Власти Миннеаполиса запретили полицейским душить людей при задержании
сегодня в 03:54
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей", если она не прекратит "сражаться" с Нацгвардией
сегодня в 02:42
Майкл Джордан и его бренд направят сто миллионов долларов на борьбу с расизмом
сегодня в 02:02
Напомним, протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. В выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на запрет выходить на улицу.