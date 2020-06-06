Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН

Президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) использовать на автомобилях "мигалки". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что каждое ведомство сможет поставить проблесковый маячок на одну машину без наружной раскраски. Данная мера даст этим автомобилям приоритетное право передвижения по дорогам.

Сейчас использовать специальные сигналы разрешено 21 структуре. В общей сложности в стране с проблесковыми маячками может передвигаться 641 автомобиль.