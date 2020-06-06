В США дедушка, родители и две маленькие внучки погибли при крушении легкомоторного самолёта

В сельской местности штата Джорджия, США, разбился легкомоторный самолёт. В результате крушения погибли все пять человек, находившиеся на борту, сообщает телеканал Wgxa.tv со ссылкой на заявление шерифа Говарда Силлса.

Погибли 67-летний владелец и пилот Ларри Пруитт, его дочь Джоди Рей Ламонт с супругом Шоном и две маленькие внучки — шестилетняя Джейс и четырёхлетняя Алиса. Они летели из Флориды на похороны в Индиану.

Двухмоторный частный самолёт потерпел крушение в сильно заросшем лесом районе. Шериф сообщил, что один из двигателей обнаружили в нескольких милях от места крушения.

Трейси Картер, жительница ближайшей деревни, рассказала The Union-Recorder, что увидела воздушное судно, оно кружило вокруг и вдруг вспыхнуло. Части отлетели и приземлились в соседнем поле, женщина услышала громкий гул.

На место прибыли аварийные бригады, они потушили пламя, но спасти пассажиров не удалось. Федеральное авиационное управление и Национальный совет безопасности взяли дело под контроль и проведут расследование. Причины происшествия уточняются.