Счастливый сын прислал маме селфи из самолёта, и это стало его последним посланием перед смертью

37-летний Дэниел Шедд увлекался спортом, туризмом и ездой на байке. Но на этот раз, видимо, решил попробовать что-то новое. Он и трое его друзей — все выпускники инженерной школы Университета Кеттеринга — отправились в полёт на четырёхместном одномоторном самолёте. Парни вылетели из аэропорта Крив Коер, Миссури, США.

Это был его [сына] первый полёт с ними, и я не уверен, что он когда-либо раньше летал в маленьком самолёте. Он с нетерпением ждал поездки. <...> Все они были счастливы, в прекрасном настроении. И погода была отличная Чарльз Шедд, отец Дэниела

Дэниел Шедд слева. Фото © Twitter / evil_fest

Дэниел был так рад, что решил поделиться своими эмоциями с мамой. Он сделал селфи, где улыбается в камеру, сидя рядом с приятелями в кабине, и отправил родительнице. Но спустя мгновения жизнь друзей трагически оборвалась. Через пять минут после взлёта самолёт потерпел крушение. Парни погибли на месте.

Фото © Facebook / Daniel Shedd