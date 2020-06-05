Счастливый сын прислал маме селфи из самолёта, и это стало его последним посланием перед смертью

37-летний Дэниел Шедд увлекался спортом, туризмом и ездой на байке. Но на этот раз, видимо, решил попробовать что-то новое. Он и трое его друзей — все выпускники инженерной школы Университета Кеттеринга — отправились в полёт на четырёхместном одномоторном самолёте. Парни вылетели из аэропорта Крив Коер, Миссури, США.
Это был его [сына] первый полёт с ними, и я не уверен, что он когда-либо раньше летал в маленьком самолёте. Он с нетерпением ждал поездки. <...> Все они были счастливы, в прекрасном настроении. И погода была отличная
Чарльз Шедд, отец Дэниела
Дэниел Шедд слева. Фото © Twitter / evil_fest
Дэниел был так рад, что решил поделиться своими эмоциями с мамой. Он сделал селфи, где улыбается в камеру, сидя рядом с приятелями в кабине, и отправил родительнице. Но спустя мгновения жизнь друзей трагически оборвалась. Через пять минут после взлёта самолёт потерпел крушение. Парни погибли на месте.
Фото © Facebook / Daniel Shedd
По словам отца Дэниела Чарльза Шедда, который отвозил парней в аэропорт, самолёт был "в отличном состоянии" и прошёл все необходимые проверки. За штурвалом находился один из приятелей его сына. Правоохранители начали расследование инцидента, причина крушения пока не установлена, пишет The Sun.