Власти Миннеаполиса запретили полицейским душить людей при задержании

В США на фоне протестов власти ряда штатов начали пересматривать меры, которые полицейские могут применять при задержании преступников.

Так, в Миннеаполисе полиции запретили применять удушающие приёмы, более того, офицеры обязаны будут пресекать подобные действия со стороны своих коллег, сообщает Accociated Press.

Изменения являются частью договорённости между городом и Департаментом по защите прав человека штата Миннесота, который на этой неделе начал расследование в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

— Изменения необходимы, чтобы не допустить причинения вреда людям, которые страдали от боли и травм поколений в результате системного и институционального расизма. Здесь предстоит проделать гораздо больше работы, и эта работа должна и будет выполняться быстро и с привлечением общественности, — прокомментировала инициативу уполномоченный по правам человека Ребекка Лусеро.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился, чтобы программа обучения полиции штата не включала в себя удушающие приёмы, блокирующие приток крови в мозг.

— Они имеют право протестовать мирно. Протестующие имеют право делать это, не подвергаясь аресту, отравлению газом, стрельбе из снарядов, — подчеркнул он.

Запрет, однако, вызвал споры. Некоторые уверены, что это возлагает слишком большую ответственность на полицейских, кроме того, удушающие приёмы — последняя мера для обездвиживания преступников, прежде чем правоохранители применят действия, приводящие к их смерти. Оппоненты губернатора отметили, что офицеров необходимо учить, как правильно удерживать сопротивляющихся злоумышленников, чтобы не допустить летального исхода.

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что подготовка полицейских будет пересмотрена, как и методы их реагирования на общественные беспорядки. Он добавил, что в департаменте расследуется инцидент, когда четверо блюстителей закона травмировали двух женщин с помощью перцовых баллончиков и дубинок, и выразил обеспокоенность их действиями.

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан запретила полиции использовать одну из форм слезоточивого газа, поскольку в городе продолжаются акции протеста. Это произошло после того, как три группы по надзору за гражданской полицией призвали власти ввести запрет для укрепления общественного доверия и до тех пор, пока департамент не примет политику и не проведёт обучение по использованию химического агента. Представители здравоохранения также заявили о негативном влиянии газа на здоровье людей. Ограничения приняты на 30 дней и будут продлены, если ситуация не разрешится.