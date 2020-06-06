Тёплая и дождливая погода с грозой ожидает москвичей в субботу

В субботу, 6 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 25 градусов тепла днём. К ночи чуть прохладнее — до плюс 15 градусов, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В Подмосковье столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов в дневные часы и от 12 до 17 в ночные, также возможны осадки.

Ветер южный, 5–10 м/с, во время грозы его порывы достигнут 15 м/с. В связи с этим в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности до вечера 7 июня. Атмосферное давление в пределах нормы — 746 мм ртутного столба.