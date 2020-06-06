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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с перерасчётом пенсий

В ПФР напомнили, что сотрудники ведомств не запрашивают персональные данные по телефону.

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Фото © Pixabay

В Пенсионном фонде России (ПФР) раскрыли новую схему мошенничества, связанную с перерасчётом пенсий. Об этом стало известно после резкого увеличения числа обращений от граждан.

Средняя сумма перерасчёта составила порядка 50 рублей. При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что за одно заявление преступники взимали плату от 20 до 900 тысяч рублей. Мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пенсионерам о положенной им выплате, предлагая указать номер счёта. Кроме того, рассылка ведётся с помощью СМС-сообщений с сайта, который маскируется под портал госуслуг.

В ПФР напомнили, что сотрудники ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как имеют доступ к ним. Если же преступники смогли украсть ваши средства, стоит незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в МЧС предупредили бизнесменов о мошенничестве под видом проверок.

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