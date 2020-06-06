Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с перерасчётом пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) раскрыли новую схему мошенничества, связанную с перерасчётом пенсий. Об этом стало известно после резкого увеличения числа обращений от граждан.

— Средняя сумма перерасчёта составила порядка 50 рублей. При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что за одно заявление преступники взимали плату от 20 до 900 тысяч рублей. Мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пенсионерам о положенной им выплате, предлагая указать номер счёта. Кроме того, рассылка ведётся с помощью СМС-сообщений с сайта, который маскируется под портал госуслуг.

В ПФР напомнили, что сотрудники ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как имеют доступ к ним. Если же преступники смогли украсть ваши средства, стоит незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.