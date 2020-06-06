Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей

Православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — один из двенадцати главных церковных праздников, который проходит накануне Троицы и в этом году пришёлся на 6 июня.

Этот день посвящён общецерковному поминовению усопших. Верующие молятся за умерших родственников и близких. Кроме того, во время литургии и панихиды поминают всех почивших православных христиан.

— В чинопоследовании этого богослужения речь идёт обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах, — приводит слова профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова РИА "Новости".