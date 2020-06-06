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Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей

В это время верующие молятся за умерших родственников, близких и всех почивших христиан.

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Фото © Pixabay

Православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — один из двенадцати главных церковных праздников, который проходит накануне Троицы и в этом году пришёлся на 6 июня.

Этот день посвящён общецерковному поминовению усопших. Верующие молятся за умерших родственников и близких. Кроме того, во время литургии и панихиды поминают всех почивших православных христиан.

В чинопоследовании этого богослужения речь идёт обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах, — приводит слова профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что все храмы Москвы откроются для посещения с 6 июня. Прихожане и служители должны быть в масках и перчатках, а на полу обязательна разметка для соблюдения социальной дистанции.

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