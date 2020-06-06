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Трамп заявил, что массовые протесты в США помогут решить проблему расового неравенства

Комментируя смерть Джорджа Флойда, президент США уточнил, что власти не должны позволять подобному происходить.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства.

Справедливое правосудие в рамках закона должно означать, что к каждому американцу относятся одинаково в каждом случае взаимодействия с правоохранительными органами — независимо от расы, цвета кожи, пола, — отметил Трамп на брифинге.

Президент США назвал замечательным день обеспечения расового равенства, подтвердив, что имеет в виду начавшиеся акции протеста в стране. Трамп уточнил, что ко всем должно быть справедливое отношение со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что "Твиттер" вновь заблокировал пост Трампа, несмотря на его угрозы.

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