Трамп заявил, что массовые протесты в США помогут решить проблему расового неравенства

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства.

— Справедливое правосудие в рамках закона должно означать, что к каждому американцу относятся одинаково в каждом случае взаимодействия с правоохранительными органами — независимо от расы, цвета кожи, пола, — отметил Трамп на брифинге.

Президент США назвал замечательным день обеспечения расового равенства, подтвердив, что имеет в виду начавшиеся акции протеста в стране. Трамп уточнил, что ко всем должно быть справедливое отношение со стороны сотрудников правоохранительных органов.