Байден набрал необходимое количество голосов для официального выдвижения в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден может начать процедуру официального выдвижения своей кандидатуры на выборы президента. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, он набрал необходимое количество голосов делегатов для старта гонки за президентское кресло.

Согласно законам США, потенциальному претенденту на кресло в Белом доме для официального выдвижения своей кандидатуры необходима поддержка как минимум 1991 делегата. По подсчётам аналитиков агентства, Байден уже заручился поддержкой 1993 делегатов.