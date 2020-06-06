Вероятность 90%. Японский инфекционист предрёк вторую волну коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции почти неизбежна, а заражённых может быть ещё больше, чем при первой, считает известный в Японии инфекционист Акихиро Сато. Согласно его прогнозу, вероятность новой вспышки составляет 90 процентов.

— Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99%, не переболело. Таким образом, возможно, что число заражённых при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60%, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого ещё очень далеко, — цитирует врача РИА "Новости".

При наихудшем сценарии из-за резкого роста числа заражённых система здравоохранения окажется не способна принять всех больных, которые нуждаются в госпитализации. В итоге, по мнению Акихиро, будет много жертв коронавируса. Инфекционист не исключает возможности не только второй, но и последующих волн CoViD-19. Если вакцина не будет изобретена, человечество окажется заперто в замкнутом круге сменяющих друг друга периодов самоизоляции и ослабления ограничений, полагает он.

Акихиро привёл в пример корейский сценарий, где после снятия ограничений резко выросло число заражений, из-за чего власти вынуждены были снова объявить режим самоизоляции.