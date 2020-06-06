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В России за сутки выявили 8855 новых случаев коронавирусной инфекции

В последнее время число выздоровевших обычно находится примерно на таком же уровне. За вчера таковых 8708 человек.

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Фото © ТАСС / Салгереев Муса

Данные: Оперативный штаб

За минувшие сутки в России зафиксировано 8855 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, общее число случаев составило 458 689.

За последние сутки в России выявлено 8855 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3265 случаев (36,9%) активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Открывает пятёрку регионов — лидеров по числу новых случаев столица. В первой также Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области.

За сутки зафиксировано 197 летальных случаев (5725 в целом), выздоровело 8708 (221 388 в общем).

На сегодняшний день число выздоровевших в Москве превысило 100 тысяч человек. Накануне мэр столицы Сергей Собянин анонсировал очередную отмену ограничительных мер, назвав новые решения "более радикальными". Он отметил, что москвичи хорошо соблюдают санитарные правила, из-за чего в столице наблюдается положительная динамика.

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