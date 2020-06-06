Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч человек

В Москве за минувшие сутки полностью выздоровело 3073 человека, госпитализированных ранее с коронавирусом. Таким образом, общее количество выздоровевших за время эпидемии коронавируса в столице превысило 100 тысяч человек. Эти данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431, — сказала заммэра столицы.

В столичной мэрии также напомнили, что все переболевшие CoViD-19 могут оказать значительную помощь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.