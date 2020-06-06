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Учёный сравнил выход на плато по коронавирусу в России с другими странами

По словам специалиста, выход на плато стал возможным благодаря принятому перчаточно-масочному режиму, ответственному поведению большинства граждан и отмене массовых мероприятий.

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Член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах.

Страна вышла на плато, может быть, не очень быстро, однако виной тому факторы, повлиявшие на распространение инфекции, — цитирует Зуева телеканал "360".

По его словам, проблемой стал завоз вируса туристами, массовый выезд россиян на шашлыки в мае и ездившие по России во время пандемии люди.

Учёный уточнил, что очаги заболевания продолжают возникать в отдельных регионах, но благодаря десанту врачей они "быстро гасятся".

Напомним, полномочный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович выражала надежду на то, что Россия вышла на плато, ещё 10 мая.

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