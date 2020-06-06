Составлен рейтинг любимых алкогольных напитков россиян

По данным аналитиков, в целом за этот период продажи алкоголя сократились на 17% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Так, россияне купили шампанское на 33%, текилу — на 30%, водку — на 26% меньше, чем с марта по май 2019 года. Рост продаж наблюдался только у одного алкогольного напитка — сидра (+3%).