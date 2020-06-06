Составлен рейтинг любимых алкогольных напитков россиян

Самым любимым алкогольным напитком россиян в период введённого из-за пандемии безопасного режима стало пиво. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Такском".
Вторым по объёмам продаж с марта по май оказалось вино. В пятёрку самых популярных напитков также попали водка, сидр и коньяк.
По данным аналитиков, в целом за этот период продажи алкоголя сократились на 17% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Так, россияне купили шампанское на 33%, текилу — на 30%, водку — на 26% меньше, чем с марта по май 2019 года. Рост продаж наблюдался только у одного алкогольного напитка — сидра (+3%).
Ранее сообщалось, что выручка в российских магазинах спиртного в мае на фоне пандемии коронавируса сократилась на треть. Правда, эксперт в резкое падение продаж алкоголя не поверил.