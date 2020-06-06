Пятеро грабителей убедили безработного москвича впустить их в квартиру и ограбили на пять миллионов

Безработный житель Москвы впустил пятерых незнакомцев в свою квартиру на Погонном проезде и лишился крупной суммы денег. Подробности случившегося сообщило столичное ГУ МВД России.
— Пятеро неизвестных под надуманным предлогом прошли в квартиру безработного, где открыто похитили у него 4 миллиона 700 тысяч рублей и часы Breitling и скрылись, — уточнили в пресс-службе управления.
После случившегося потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о грабеже, преступников разыскивают. Материальный ущерб оценён в 4 миллиона 900 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал про 44-летнего безработного, у которого в Москве похитили рюкзак с 12 миллионами рублей.