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В Норильск завезли ёмкости на 8 тысяч кубометров для сбора топлива

Активная фаза операции по ликвидации последствий ЧП займёт порядка двух недель.

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Фото © "Норникель"

На место разлива нефтепродуктов в Норильске завезли ёмкости, рассчитанные для сбора восьми тысяч кубометров топлива. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

В настоящее время завезены в достаточном количестве ёмкости порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю, — рассказал он.

Чуприян уточнил, что активная фаза операции по ликвидации последствий ЧП займёт порядка 14 дней. После её завершения продолжится точечная работа по извлечению нефтепродуктов с небольших площадей. По его словам, это будет непросто, поскольку работать придётся в труднодоступной болотистой местности, в тундре.

Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

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