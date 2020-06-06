В Норильск завезли ёмкости на 8 тысяч кубометров для сбора топлива

На место разлива нефтепродуктов в Норильске завезли ёмкости, рассчитанные для сбора восьми тысяч кубометров топлива. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

— В настоящее время завезены в достаточном количестве ёмкости — порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю, — рассказал он.

Чуприян уточнил, что активная фаза операции по ликвидации последствий ЧП займёт порядка 14 дней. После её завершения продолжится точечная работа по извлечению нефтепродуктов с небольших площадей. По его словам, это будет непросто, поскольку работать придётся в труднодоступной болотистой местности, в тундре.