Больше и вкуснее. Китайское СМИ восхитилось российской колбасой

Одним из любимых российских блюд у китайцев считается колбаса. Приезжая в Россию, туристы покупают как можно больше видов этого продукта, отмечая, что российская колбаса — одна из лучших в мире. Об этом рассказал один из пользователей китайского портала "Сина".

Автор публикации утверждает, что российская колбаса гораздо больше китайской, благодаря чему в ней больше мяса. Кроме того, китайцы считают, что россияне, как "воинственный народ", едят меньше зелени и овощей, но больше мяса, из-за чего лучше в нём разбираются. Всё это сказывается на вкусе и качестве колбасы.

Автор текста считает, что из-за популярности вегетарианства в Китае несильно углубились в изучение мяса, вследствие чего вкус колбас у них остаётся на среднем уровне, при этом часто наблюдается повышенное содержание крахмала. Он также утверждает, что жители регионов, граничащих с Россией, часто закупаются российской колбасой и отмечают, что она гораздо вкуснее китайской.