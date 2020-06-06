Путин поручил создать систему генетической информации и ввести уроки генетики в школах

В России появится национальная система генетической информации. Соответствующее поручение правительству сегодня дал президент РФ Владимир Путин. Планируется, что на её создание и обеспечение ежегодно будут выделяться средства из федерального бюджета.

— Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил кабмину разработать школьные курсы и дисциплины в области генетики, а также начать разработку новейшего российского оборудования для проведения исследований по этому научному направлению на мировом уровне.