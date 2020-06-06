Прошёл 40 километров за четыре дня. В Прикамье нашли пропавшего в тайге ребёнка

В Пермском крае нашёлся живым десятилетний мальчик, пропавший во время прогулки на велосипеде четыре дня назад, сообщил поисковый отряд "Лиза алерт".

Маленький Костя не вернулся домой 3 июня, его родители забили тревогу и обратились в полицию. Он отправился гулять с двумя друзьями на берег реки, товарищи пришли домой пешком без него.

На поиски выдвинулись около 300 волонтёров, сотрудники правоохранительных органов и службы спасения. Они прочёсывали тайгу, искали ребёнка среди бурелома и болот. Утром поисковики нашли брошенный велосипед, а возле него — медвежьи следы. Местность обследовали с дронов и вертолётов, собирались проверить донья водоёмов. На место выезжал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Утром 6 июня поступила радостная новость: в районе посёлка Верхний Будым, в 40 километрах от места пропажи, водитель рейсового автобуса подобрал на дороге мальчика. Им оказался пропавший Константин.

— В полиции нам подтвердили, что это он нашёлся, его уже накормили, напоили. 40 километров он прошёл от своего посёлка за четыре дня, — рассказала "Комсомольской правде" Александра Красильникова, региональный руководитель поискового отряда "Регион59".

Как сообщил Следственный комитет, Костю осматривают врачи, они оценят состояние его здоровья. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело, следователи осматривают дома в селе Лель, где проживал ребёнок, и маршрут его предполагаемого движения от реки к дому. Допрошены все местные жители. Проверена оперативная обстановка в посёлке. В настоящее время продолжается проведение комплекса назначенных ранее судебных экспертиз и устанавливаются обстоятельства исчезновения малолетнего.