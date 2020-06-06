В Башкирии пропал немой шестилетний мальчик

В Башкортостане ведутся масштабные поиски шестилетнего Ренеля Ганиева, который ушёл 5 июня из дома в деревне Урмантау на прогулку и бесследно пропал. Изначально родители попытались самостоятельно найти сына, но поиски результатов не дали. К делу подключились полиция, спасатели, волонтёры и сотрудники Следственного комитета. Поиски могут быть осложнены ещё тем, что, как отмечают родные пропавшего мальчика, ребёнок немой.

— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребёнка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребёнка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Сообщается, что в день исчезновения ребёнок был одет в синюю кофту и тёмно-синие шорты. Рост мальчика около 110 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые. Представители ведомства попросили граждан, располагающих любой информацией, которая может помочь найти ребёнка, сообщить на телефонную линию Следственного управления "Ребёнок в опасности" 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.