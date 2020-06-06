По поручению Путина в Чите развернули военный госпиталь для больных CoViD-19

По поручению президента РФ Владимира Путина подразделения Восточного военного округа развернули в Чите военный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В Правительстве Забайкальского края сообщили, что там смогут разместить до ста человек.

— В Чите, в районе посёлка Каштак, размещён полевой многопрофильный госпиталь ВВО. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к его установке 5 июня. В госпитале могут получать медицинскую помощь до ста человек с CoViD-19, — уточнили в пресс-службе.

В госпитале есть собственная лаборатория для исследования тестов на коронавирус, приёмно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. В медучреждении имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическое оборудование, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

В нём будут работать 133 военных медика, из которых 29 офицеров и три прапорщика. В Минобороны отметили, что специалисты прибыли в Забайкалье из Бурятии, преодолев более 700 километров.