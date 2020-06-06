Учёные нашли путь проникновения коронавируса в клетки мозга больного

Коронавирусная инфекция нового типа способна попадать в мозг человека. Притом происходит это через слизистые оболочки носа, утверждают немецкие молекулярные биологи. Согласно результатам их исследования, опубликованным в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv, коронавирус попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).

— Мы открыли первые свидетельства того, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь вдоль обонятельного тракта в центральные регионы мозга. Это объясняет многие характерные симптомы CoViD-19, в том числе потерю обоняния и вкуса, — пишут исследователи.

Эксперты подчёркивают, что коронавирус не только поражает лёгкие, но и проникает в другие ткани и органы тела — слизистые оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также мозг. При этом, как недавно установили медики из Германии и Франции, проникая в клетки мозга, коронавирус способен вызывать их гибель или ускорять нейродегенеративные болезни.

В то же время другие немецкие учёные не смогли обнаружить следов жизнеспособных частиц коронавируса внутри мозга.