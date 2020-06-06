Психолог дал совет, как не срываться на людей без маски

Смягчение введённых из-за коронавируса правил безопасности или полная их отмена не являются поводом для пренебрежения мерами предосторожности, поэтому маски должны на время остаться обязательным предметом гардероба. Более того, иногда беспечность некоторых может раздражать более осторожных окружающих. О том, как не сорваться на людей без масок, рассказал психолог Павел Жавнеров.

Главное в этом случае — вежливость. Психолог советует не провоцировать конфликт, а деликатно попросить беззаботного собеседника держаться на безопасном расстоянии.

— Например, человек стоит перед вами без маски и вы ему говорите: "Слушай, я очень переживаю за своё здоровье, давай мы с тобой в другой раз поговорим. А если у тебя есть маска, надень. И мы продолжим общаться". Тогда человек не свяжет ваши слова с плохим отношением к нему, — порекомендовал Жавнеров в беседе с Ura.ru.

В случае с незнакомцем следует придерживаться той же тактики. При этом просьбу можно озвучить в шутливой форме, но настойчиво. Если делать замечание вам не позволяет чувство такта, есть отличный вариант — носить с собой запасную маску и протягивать её незащищённому собеседнику без лишних слов.