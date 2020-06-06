Названы преимущества и недостатки скафандра SpaceX перед российским "Соколом"

Скафандр от компании SpaceX не подойдёт для полёта на российском космическом корабле "Союз". Об этом рассказал профессор Университета Северной Дакоты США Пабло Де Леон. Эксперт считает, что подключить систему жизнеобеспечения скафандра к системам "Союза" будет невозможно.

— SpaceX использует один комбинированный шлангокабель для подачи воздуха, кислорода, коммуникаций и [поддержания] биомедицинских систем, всё в одной пуповине. Совмещение [систем скафандра и корабля "Союз"] потребует серьёзных модификаций, — рассказал Пабло в беседе РИА "Новости".

Специалист сравнил скафандры SpaceX с российскими скафандрами "Сокол" и отметил, что и те и другие предназначены лишь для использования на борту корабля. В случае внезапной разгерметизации они спасут жизнь космонавтам, однако для выхода в открытый космос и работ на поверхности корабля не предназначены.

Продолжая тему сравнения с "Соколом", Пабло указал на схожую систему закрытия шлемов. А вот среди нововведений эксперт отметил в американском скафандре способ облачения в него. В отличие от "Сокола", в который астронавты попадают через вход в туловище, в SpaceX скафандры надеваются через двойную молнию между ног.

— Я пробовал скафандры "Сокол" раньше, и я предпочитаю такую систему той, что закрывается между ног, которую, кажется, не так легко снимать и надевать в закрытом пространстве космического корабля, — считает эксперт.

Подводя итоги, Пабло отметил, что в космосе главное — безопасность астронавтов. Поэтому именно от данного показателя зависит то, какими будут скафандры, надетые на них.