В России стартовал цифровой диктант по русскому языку

Сегодня стартовал Всероссийский цифровой диктант по русскому языку, организованный Общероссийским народным фронтом и Российской ассоциацией электронных коммуникаций при поддержке "Тотального диктанта". Пройти тест можно на сайте "цифровойдиктант.рф" до 15 июня.

Диктант включает в себя 36 вопросов на знание основных правил коммуникации, современных речевых оборотов, грамматики и пунктуации русского языка. Сдать онлайн-тест сможет любой житель России в возрасте от 14 лет. Участники смогут сразу увидеть свои результаты в тестовом окне и получить сертификат по итогам цифрового диктанта в личном кабинете. После завершения акции можно будет сделать работу над ошибками.