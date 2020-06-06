В России стартовал цифровой диктант по русскому языку

Сегодня стартовал Всероссийский цифровой диктант по русскому языку, организованный Общероссийским народным фронтом и Российской ассоциацией электронных коммуникаций при поддержке "Тотального диктанта". Пройти тест можно на сайте "цифровойдиктант.рф" до 15 июня.
Диктант включает в себя 36 вопросов на знание основных правил коммуникации, современных речевых оборотов, грамматики и пунктуации русского языка. Сдать онлайн-тест сможет любой житель России в возрасте от 14 лет. Участники смогут сразу увидеть свои результаты в тестовом окне и получить сертификат по итогам цифрового диктанта в личном кабинете. После завершения акции можно будет сделать работу над ошибками.
Старт акции приурочен ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня — в день рождения великого поэта А.С. Пушкина.
Ранее стала известна новая дата проведения "Тотального диктанта". Всероссийская акция была перенесена впервые за её 17-летнюю историю.