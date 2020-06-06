Фадеев представил свою новую подопечную, а фанаты увидели в ней Темникову

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил публике свою новую артистку Mayrun и её дебютную композицию "Глубоко". Он отметил, что много экспериментировал со звуком и искал тот, что придётся по душе фанатам.

— Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но, поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — Mayrun. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовётся в нас. Уверен, отзовётся и в вас! — написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Но большинство фанатов не увидели разницы между творчеством новой певицы и ранее закрытым коллективом "Серебро". А исполнение новой подопечной им вовсе напомнило Елену Темникову. На многие такие комментарии Фадеев вежливо отвечал, что "нет, они не похожи".

Нужно отметить, что Mayrun — это бывшая участница группы "Серебро" Марианна Кочурова. Девушка призналась, что счастлива "плыть в море творчества" вместе с Фадеевым. Подписчикам она объяснила, что её псевдоним сложен из двух английских слов: May — дословно "может" — и Run — "бежать". Как отметила Кочурова, в этом имени заложено ещё много других смыслов, но в целом оно олицетворяет движение.