В Приморье руками вытащили дельфина из иловой ловушки — видео

Краснокнижного серого дельфина, который застрял на мелководье в бухте Мелководной в районе Де-Фриза, спасли жители Приморского края. Как рассказал глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин, сначала поступило сообщение о запутавшейся в рыболовных сетях косатке, но на месте выяснилось, что речь идёт о редком для России сером дельфине. Животное застряло плавниками в иле и не могло выбраться. В итоге специалистам Приморской краевой поисково-спасательной службы пришлось буквально на руках нести дельфина на глубину. Операцию по спасению дельфина сняли на видео.

— Дельфин застрял не в сетях. Образно говоря, "заякорился" плавниками в ил. Дельфин большой — около трёх метров — и тяжёлый, около тонны весом. Мы со спасателями его приподняли в воде и буквально на руках протащили на глубину, — рассказал РИА "Новости" Полухин.

Дельфина отпустили на достаточной для плавания глубине, но ещё некоторое время следили за ним с лодки. Освобождённое животное отправилось охотиться на большой косяк рыб — пиленгаса.

Также специалисты отметили, что для Приморья этот случай уникален. Серые дельфины обычно обитают в северной части Тихого океана, возможно встретить их в Японском море, у Курильских и Командорских островов. Кроме того, дельфины данного вида живут семьями и поодиночке плавают крайне редко.