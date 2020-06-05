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Семья спасла крошечного лисёнка, который решил, что их собака — это его мама

Обычно детёныши ведут себя осторожнее, но этот оказался довольно храбрым, хотя был одиноким и маленьким.

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Фото © Facebook / Southwest Wildlife Conservation Center

Семья Кабальеро из города Темпе, Аризона, США, отправилась на прогулку со своей собакой Оливкой, когда произошла неожиданная встреча. За терьером вдруг увязался серый комочек, который бежал за ним, не отставая, по всему району. Это был маленький, не более 20 см, лисёнок — он смог бы даже уместиться в ладонях. И, видимо, он принял питомца за свою маму.

Фото © Facebook / Southwest Wildlife Conservation Center

Это было забавно, потому что лисёнок подумал, что наша собака была его мамой

Дилан Кабальеро, 5 лет

Скриншот © YouTube / 12 News

Крошка даже последовал за Оливкой домой. Он был измотан и обезвожен и стал жадно пить воду из включенных во дворе разбрызгивателей. Отметив, что к тому же малыш оказался далеко от дома и мамы, Кабальеро решили связаться с местным центром охраны дикой природы. Они аккуратно заманили лисёнка в коробку, не дотрагиваясь до него, и дождались специалистов.

Скриншот © YouTube / 12 News

Пушистику было всего шесть недель, и первое время его кормили с помощью шприца, пока он не стал самостоятельно есть из миски. Сотрудники центра надеются, что малыша в скором времени удастся вернуть в дикую природу, присоединив к ранее найденным серым лисам, пишет Boredpanda. По мнению экспертов, детёныши лис обычно не так смелы, когда приближаются к людям. Но этот потеряшка почему-то оказался бесстрашным, и ему повезло, что он встретил добрых людей.

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