Десятки миллионов за воздух? Родители школьников отказываются платить за онлайн-платформу, на которой их дети не могут учиться

В период пандемии все школьники были переведены на дистанционное обучение. Но в Новосибирске родителям приходилось с 2019 года платить за онлайн-платформу "Мобильное электронное образование", чтобы дети могли не ходить по субботам в школу. Только вот уроков никаких, по их словам, не было. Теперь родители боятся, что за отказ платить педагоги начнут травить школьников. А МЭО тем временем зарабатывает десятки миллионов рублей в год.

В редакцию Лайфа обратились родители учеников новосибирской школы № 69, которые возмущены качеством платных образовательных услуг в учебном заведении. Жанна, мама одного из младших школьников (имя изменено), сообщает: в школе собираются деньги на обучение через платформу "Мобильное электронное образование" (МЭО) — 800 рублей в год. С каждого ученика, даже с тех, кто только поступает в первый класс.

— Если бы сдали в мае, то попали бы под акцию — заплатили 300 рублей, но в июне цена снова вернулась к 800 рублям, — отмечает девушка.

© LIFE

Проблема, по словам родителей, даже не в самих сборах средств — деньги не такие большие, чтобы как-то серьёзно повлиять на бюджет семьи, хотя при этом в России созданы бесплатные платформы: "Российская электронная школа", "Московская электронная школа", "Учи.ру" и многие другие. Мам и пап учеников возмущает качество образования на платформе МЭО: нет видеоуроков, поэтому детям нужно читать всю программу, — так информация у них усваивается хуже, родители вынуждены вместе со своими детьми погружаться в уроки и как-то им объяснять все предметы.

— Я всегда занимаюсь со своим ребёнком, помогаю делать уроки. Но я не педагог, объяснить ему тему так, как это нужно, я точно не смогу, — рассказывает Жанна.

Руководство школы продвигает МЭО не только как платформу для дистанционного обучения, но и как замену уроков по субботам. В школе № 69 — шестидневка, а те, кто платит за МЭО, в выходные могут учиться из дома. Только, по словам родителей, дистанционных уроков по субботам нет. И не так страшно, если бы это были уроки ОБЖ или рисования. В расписании стоят русский язык, математика и английский, которые не проводятся.

— Нам вообще не дают заданий по этим урокам. Учителя говорят, что на платформе их нет, поэтому и задавать нечего. Получается, что у нас просто пропадают эти уроки, а они самые важные всё-таки, — говорит одна из мам школьников.

С родителями, которые отказываются сдавать деньги и не хотят, чтобы их дети учились в МЭО, проводятся воспитательные беседы. По данным Департамента образования Новосибирска, в 2019 году только 56% родителей поддержали внедрение МЭО в школе, а в 2020 году — уже 83%.

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— Когда я отказалась платить, со мной проводил беседы и классный руководитель, и директор школы. Формулировки были неоднозначными: "Если вы не хотите платить, как вы собираетесь продолжать обучение в нашей школе?" Я боюсь, что отыгрываться педсостав в новом учебном году будет на ребёнке. Этого же боялись и другие родители, которые после "воспитательных бесед" всё-таки сдались и заплатили за МЭО в ущерб образованию детей, — добавляет Жанна.

Кроме того, по словам родителей, в школе собираются деньги на ремонт, учебные тетради и в "фонд" образовательного учреждения, хотя на все эти нужды выделяются средства из бюджета региона и города.

Что говорит школа и мэрия?

Недовольные родители написали письмо в Министерство образования Новосибирской области, откуда их перенаправили в мэрию Новосибирска. Начальник Департамента образования администрации города Рамиль Ахметгареев ответил родителям школьников развёрнутым письмом на пяти листах — копия имеется в распоряжении редакции.

Рамиль Ахметгареев. Фото © Официальный сайт города Новосибирска

В письме Ахметгареев объясняет, что школа № 69 в 2019 году стала участником экспериментальной программы образовательной площадки МЭО. При этом участие школьников в обучении через МЭО является добровольным и необязательным.

Родители просили показать им договор школы или Департамента образования с МЭО, на что Рамиль Ахметгареев ответил: "По информации директора школы Л.А. Аникиной, в рамках проекта родители оплачивают только подключение к контенту, а именно электронную безопасность, 24-часовой доступ к цифровым материалам, разработку дополнительных услуг по желанию. Поступившие на счёт школы средства родителей от представителей родительских комитетов в полном объёме перечисляются в соответствии с договором на счёт МЭО. При этом образовательная услуга, предоставляемая школой, для родителей является бесплатной. Платных услуг по данному направлению в школе не существует, поэтому договора на услугу нет".

Фото © Средняя общеобразовательная школа № 69

То есть, по словам администрации, получается, что средства поступают "в соответствии с договором", но договора на услугу для родителей нет. Как сообщили Лайфу в Департаменте образования Новосибирска, ресурс МЭО используется ещё в 24 школах города.

Ответа от директора школы № 69 Ларисы Аникиной на запрос Лайфа не последовало.

В период пандемии, когда все ученики были переведены на дистанционное обучение, по словам родителей, уроки проводились не через МЭО: учителя присылали задания школьникам в чатах или на почту и так же принимали выполненные упражнения дома. Платформа при этом, как отмечают родители, не была задействована. А Департамент образования сообщил Лайфу, что педагогический коллектив школы № 69 в рамках ограничительных мер использовал несколько платформ, например: "Российскую электронную школу", "Учи.ру", "ЯКласс", "Яндекс.Учебник", "Мои достижения".

— Указанные выше платформы частично обеспечили бесплатный доступ в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"Бесплатный сыр только в мышеловке"

"Мобильное электронное образование" — участник ИТ-кластера инновационного центра "Сколково". Компания зарегистрирована в 2014 году. Доля в 40% принадлежит ООО "1С" — данная организация разрабатывает компьютерное программное обеспечение; 31% МЭО владеет компания "Ланит-холдинг", которая занимается вложением в ценные бумаги. Оставшиеся 29% принадлежат генеральному директору МЭО, учёному Александру Кондакову.

В беседе с Лайфом Кондаков отметил, что цифровая образовательная среда МЭО отличается от других платформ тем, что она интегрирует учителей, школьников и их родителей вокруг решения задачи образования ребёнка.

Александр Кондаков. Фото © VK / Мобильное электронное Образование

— МЭО — единственная образовательная платформа, которая имеет целостный образовательный контент для дошкольников от трёх до семи лет и для школьников с 1-го по 11-й класс. Контент реализует запросы и детей с ограниченными возможностями здоровья, и одарённых детей, обеспечивает подготовку к олимпиадам, сдаче ОГЭ и ЕГЭ, — добавил Александр Кондаков.

Стоимость подключения к платформе — 800 рублей в год за одного ученика. Родители, учителя, завучи, школьные психологи подключаются бесплатно. Как отмечает директор МЭО, цена примерно равна стоимости одного стандартного школьного учебника. С 6 апреля по 31 мая платформа работала бесплатно. По словам Кондакова, МЭО в этот период воспользовалось более миллиона школьников, но родителям новосибирских учеников об этом ничего не известно.

Оплата может производиться за счёт родителей, либо за счёт средств, которые выделяются школам на учебно-методические материалы.

— У нас есть контракты с новосибирскими школами. Только что завершился проект, в который было вовлечено несколько сотен обучающихся Новосибирска, они реализовывали свои личные проекты, и для них была сформирована индивидуальная образовательная траектория: какие-то предметы они изучали углублённо, какие-то — в стандартном объёме, — говорит Александр Кондаков.

По данным агентства "Спарк-Интерфакс", между Департаментом образования мэрии Новосибирска, мэрией Новосибирска и МЭО в 2019–2020 году не было заключено контрактов. "Мобильное электронное образование", по тем же данным, не заключало контракты ни с одной образовательной организацией этого региона. Поставщиком услуг МЭО выступает в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии, Ханты-Мансийске и в ряде других регионов.

Заказчики МЭО. © "СПАРК-Интерфакс"

Модель, в которой школьники могут не учиться по субботам и получать образование с помощью МЭО, по словам директора организации, отрабатывается во многих регионах.

— Такая модель позволяет не только проводить самостоятельную работу, а ещё и развивает мотивацию к познанию, навыки удалённого взаимодействия и формирует сетевые компетенции, ценности и нормы поведения в цифровой среде, которые вызвали большие нарекания в первые недели перехода на дистанционное обучение, — считает Кондаков. — У родителей появляется возможность уделить время и внимание образованию собственных детей, помогая им в выполнении заданий.

Недовольства родителей качеством образования на МЭО Александр Кондаков не разделяет. На платформе есть возможность видеоконференций, то есть педагог может выйти в онлайн с учениками и провести урок. Кроме того, директор считает, что можно использовать Zoom, Skype и другие сервисы.

Личный кабинет в МЭО. © LIFE

— Я думаю, что родители должны задавать вопрос по организации образовательного процесса педагогам. Уверен, что они получат вполне адекватные ответы. Часто такое бывает, что дети говорят одно, а учитель на самом деле говорил про другое, — добавляет Александр Кондаков.

"Российская электронная школа" и "Московская электронная школа" предоставляют свои услуги бесплатно, потому что, как считают в МЭО, они финансируются из государственного бюджета.

— Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — отметил Александр Кондаков и добавил: — Московская электронная школа обходится бюджету региона в 750 миллионов рублей в год. Российская школа — не меньше. У нас коммерческий продукт, поэтому идёт оплата. Эффективность других платформ я не хочу обсуждать, но тот факт, что они менее востребованы педагогами, говорит об удобном использовании МЭО. Мы всегда должны помнить, что кто-то за что-то платит.

В 2018 году, по данным "СПАРК-Интерфакс", прибыль МЭО составила почти 87 миллионов рублей. В 2019 году — более 52 миллионов рублей. На управленческие расходы компании (то есть на зарплаты сотрудников) в 2018 году было затрачено около 49,5 миллиона рублей, в 2019 году — почти 38,5 миллиона.

В одном школьном классе, как правило, около 30 учащихся, то есть с одного класса МЭО зарабатывает порядка 24 тысяч рублей. Сколько классов в школе № 69 города Новосибирска, выяснить не удалось, поскольку комментариев директор учреждения не предоставила, а сайт школы показывает классы только до седьмой параллели. Но, если подсчитать информацию по открытым данным: с первой по седьмую параллель в школе собрано 18 классов, с каждого ученика собирается по 800 рублей, то есть в сумме — более 400 тысяч рублей. Но напомним, что контракт МЭО со школой и Администрацией Новосибирска на оказание образовательных услуг не представлен в открытых источниках.

Кому на самом деле платят родители и как онлайн-нововведения скажутся на образовании школьников — неизвестно. Лайф следит за развитием ситуации в Новосибирске.