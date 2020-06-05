Эксперты рассказали, в каких отраслях самые высокооплачиваемые вакансии

Эксперты сервиса "Работа.ру" после анализа более 150 тысяч вакансий за май текущего года составили список отраслей, в которых можно встретить самые высокооплачиваемые предложения. Об этом сообщает RT.

На вершине рейтинга оказалась сфера логистики и работы на складе со средним окладом до 155 тысяч рублей. Спросом пользуются водители с личным авто и водители-экспедиторы.