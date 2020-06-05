Тройной оклад за выходные? Как оплатят работу в июне

День России и проведение Парада Победы подарят россиянам две короткие рабочие недели. О рабочем графике июня напомнили в Роструде. С 12 по 14 июня — выходные в связи с празднованием Дня России. Соответственно, на старте сокращённая рабочая неделя — с 8 по 11 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как он предпраздничный.

Вторая короткая неделя связана с объявлением 24 июня нерабочим днём. Таким образом, россияне будут работать 22–23 и 25–26 июня. В связи с тем что этот день не считается праздничным, работать 23 июня всем придётся полный рабочий день.

Сколько заплатят тем, кто будет работать в выходной

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников напомнил, что оплату работы в выходные и в праздничные дни регламентирует Трудовой кодекс. Статья 153 гласит, что работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере.

— Это означает, что, если вы согласитесь работать, например, с 12 по 14 июня, эти дни будут оплачиваться дополнительно, помимо заработной платы, и вы получите за них как минимум двойную оплату, — объяснил юрист. — Допустим, в среднем вы получаете 3000 рублей в день, за работу в праздничный день вам должны заплатить минимум 6000 рублей. Двойная ставка — минимальная регламентированная ТК РФ выплата. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывают случаи, когда сотрудники по договорённости с руководством получают тройной оклад за праздничные дни и выше.

Специалист уточнил, что по законодательству в выходные и праздничные дни работнику платят за фактически отработанное время. Получается, если вы отработали не полную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, например, три часа, то в повышенном размере вам будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

По словам юриста, есть и другой вариант расчёта за работу в праздники. Вместо дополнительной оплаты работнику может быть предложен выходной день в другое время, при этом ему положена обычная плата за отработанное время в выходной или праздничный день. А если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки.

Как добиться положенных выплат

Как отметил Петр Гусятников, для того чтобы гарантированно получить дополнительные деньги за работу в праздники, нужно позаботиться об этом, а не рассчитывать на устную договорённость с руководством. Должен быть приказ руководителя компании, в котором стоит подпись сотрудника о том, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники. Но этот приказ обязывает к ответственности и работника. Если он подписал и согласился на условия документа, но без уважительной причины не вышел на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Вплоть до увольнения за прогул.

По словам управляющего партнёра юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислава Варшавского, два нерабочих дня 12 июня 2020 года и 24 июня 2020 года по своей природе являются разными. День России в соответствии с Трудовым кодексом РФ признан нерабочим праздничным днём, а 24 июня 2020 года — нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы, объявленным таковым Указом Президента РФ. Иными словами, 24 июня 2020 года не является нерабочим днём, за который положена отдельная оплата. В связи с этим не исключены попытки руководителей предприятий уклониться от оплаты за этот день.