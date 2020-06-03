Удалёнка и новые выплаты. Какие ещё меры поддержки готовит правительство

Что ждёт россиян по новому плану

Минимальная ставка почасовой оплаты труда, прямые выплаты по больничным и "социальное казначейство" для поддержки нуждающихся — это всего капля из 500 мероприятий, направленных на возвращение занятости и уровня доходов населения. Вот некоторые инициативы из проекта плана.

Предполагается реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка прямых выплат по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей.

Ещё одно новшество — установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трёх месяцев. Такая мера направлена на борьбу с теневой оплатой труда и защиту интересов работодателей и сотрудников, которые трудятся неполное рабочее время.

Также предлагается обеспечение с июля 2020 года возможности перехода работников на удалённый режим работы. В том числе и комбинированный. Он включает в себя удалённый труд и труд на рабочем месте (без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору).

Среди новых предложений есть также создание "социального казначейства", осуществляющего функции предоставления мер соцподдержки, а также предоставление возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

Поможет ли план правительства восстановить доходы населения

По мнению эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Алексея Кричевского, в представленном проекте пока ещё много недочётов — как частных, так и системных. Он считает, что документ, скорее всего, будет ещё доработан. По мнению Алексея Кричевского, стоит обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, нет понимания, как будет работать "социальное казначейство", кто будет осуществлять финансовый контроль за ним и зачем вообще нужен ещё один массивный аппарат, когда всеми вопросами пособий занимается Пенсионный фонд РФ, а также фонды социального страхования.

Во-вторых, есть риск, что после перевода сотрудников на частично удалённую работу в некоторых секторах экономики вырастет число нелегальных работников.

— Для "белой" регистрации работника придётся пройти очень много бюрократических ступеней: регистрацию, патенты, получение разрешения на работу, разрешения на временное проживание. А учитывая тот факт, что на таких рабочих местах большинство сотрудников — это приезжие из стран бывшего СССР, неизвестно, как эти вакансии будут заполняться, — говорит Алексей Кричевский. — Фиксированная минимальная почасовая ставка, даже с налоговыми льготами, здесь не выступит панацеей. И почему её не установить с июля, а не с октября? Ведь на июль намечено большинство мероприятий по окончательной расконсервации бизнеса.

В целом же намеченные меры поддержки могут оказаться эффективными. Вопрос только в том, как они будут реализованы на практике. Такое мнение высказал ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.

— Основную часть правительственного плана восстановления доходов россиян составляют уже объявленные меры господдержки, но есть и ряд новых. Новые предложения в большей мере способны улучшить статистику роста реального уровня доходов, в меньшей мере — обеспечить фактический рост доходов населения, — считает Иван Капустянский.

Специалист полагает, что все меры, связанные с легализацией удалёнки и комбинированного способа работы, позволят официально оформить таких работников. В этом случае статистика улучшится. Иван Капустянский считает, что такие инициативы, как новый порядок прямых выплат по больничным листам и пособиям, создание "социального казначейства", тоже, возможно, незначительно улучшат ситуацию. Правда, он уточняет: лишь у граждан, которые имеют низкий достаток.

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Эксперт подчеркнул, что, для того чтобы реальный уровень доходов населения начал расти, должен быть активный рост самой экономики, а также максимальное количество людей должно быть задействовано в генерации этого роста и распределении доходов от роста ВВП. По мнению Ивана Капустянского, добиться этого можно с помощью увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике РФ. Сейчас эта доля — около 20%. В развитой экономике доля МСБ составляет порядка 50%. Для увеличения этой доли необходимы структурные реформы экономики и активная поддержка МСБ. В частности, необходимо максимально допустить МСБ к выполнению господрядов и государственных тендеров, поддерживать и продвигать экспорт продукции МСБ и принять множество других мер.