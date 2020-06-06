Геологи нашли следы двух неизвестных мегаизвержений в Йеллоустоуне

Два неизвестных ранее мегаизвержения Йеллоустоунской горячей точки нашли британские геологи из Университета Лестера. Исследователи полагают, что они произошли в эпоху миоцена — около 9 миллионов лет назад.

По мнению учёных, вулканическая порода на границе американских штатов Айдахо и Невада появилась как раз после двух этих мощных катаклизмов. До этого считалось, что порода — результат мелких вулканических извержений.

Первое извержение оставило после себя слой лавы и пепла на площади 12 тысяч квадратных километров на юге Айдахо. Толщина породы на некоторых участках достигает 100 метров. Второй взрыв был ещё мощнее, пыль и камни после него осели на 23 тысячах квадратных километров.