Свиная шкура и много воды. В российском сервелате кроме говядины и жира нашли много лишнего

Эксперты "Роскачества" проверили популярные марки сервелата и обнаружили в некоторых из них ингредиенты, которых в составе быть не должно. В лабораторию для исследования отправили колбасы брендов "Ближние горки", "Клинский", "Ремит", "Владимирский стандарт", "Папа может", "Великолукский мясокомбинат" и "Таврия".

— Общим замечанием ко всем сервелатам остаётся превышение содержания влаги. Отклонение от норм, установленных ГОСТом, выявлено абсолютно у всех товаров, отправленных на исследование, — сообщает "Роскачество".

У экспертов были и другие претензии к составу образцов. Так, в сервелате "Великолукский мясокомбинат" нашли крахмал, клетчатку, растительные углеводные компоненты и загуститель каррагинан. В колбасе "Папа может" обнаружены следы антибиотика. "Таврия" получила оценку "удовлетворительно" за наличие животного белка, который производится из переработанной свиной шкуры.

Идеальным специалисты "Роскачества" не назвали ни один из исследованных образцов, но выделили четвёрку хорошистов: "Ремит", "Ближние горки", "Клинский" и "Владимирский стандарт".