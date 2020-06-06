"Ответные меры будут". Нарышкин назвал подлой провокацией высылку дипломатов РФ из Чехии

Высылка двух российских дипломатов — это "гнусная и подлая" провокация со стороны чешских властей. Россия не оставит без ответа такой шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

— Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей, — заявил он журналистам.

О высылке двух российских дипломатов накануне объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. По их словам, такое решение связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ посчитали недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата.